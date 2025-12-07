82.76% -1.2
общество

В Новосибирской области восстановят почти 300 гектаров сельскохозяйственных земель

В Сибирском управлении Россельхознадзора рассказали об итогах работы по контролю за восстановлением ценных сельскохозяйственных угодий в Сибири. Ведомство подчеркивает, что эта работа, направленная на обеспечение плодородия почв, имеет стратегическое значение.

С начала 2025 года к специалистам управления поступило 39 проектов рекультивации земель, подготовленных новосибирскими хозяйствующими субъектами в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ. Общая площадь участков, подлежащих восстановлению в регионе, составляет около 270 гектаров.

В тоже время с начала года специалисты ведомства приняли уведомления об окончании рекультивационных работ на площади свыше 50 гектаров. Соответствующие акты о выполнении работ поступили из семи районов Новосибирской области: Искитимского, Колыванского, Кочковского, Новосибирского, Черепановского, Тогучинского и Убинского.

Наталья Шлюшинская
журналист

