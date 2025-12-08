Кем берут российских женщин на СВO

Как поясняется на сайте некоммерческой организации Защитник.рф, в зону специальнoй военнoй oперации женщины могут поехать в качестве связисток или картографов, а также быть в госпиталях санитарками и медсестрами. Психологи-женщины тоже востребованы на СВO.

Какие специальности наиболее востребованы?

Медицинские работники



Большая часть женщин, решивших служить, выбирают сферу медицины — сестринское дело или работу фельдшером. На передовых участках такие специалисты особенно нужны. Без медицинского образования можно пойти санитаркой, пройдя лишь курсы. Их оклад начинается от 45 000 рублей, дополнительно к нему, как отмечают в одном из учебных центров подготовки кадров в Москве, начисляются надбавки за риск в размере оклада, полевые, премии и командировочные.

Связь



Женщины с техническим образованием могут занимать должности операторов связи — это ключевая работа, обеспечивающая бесперебойное взаимодействие подразделений.

Психология



В армии помощь психолога крайне важна: специалист помогает военнослужащим справляться с эмоциональными нагрузками и последствиями стресса.

Операторы беспилотных систем



Профессия, ставшая одной из самых актуальных: управление дронами осваивают всё больше женщин, особенно если у них есть подходящие навыки.

Подать заявку в пункт отбора могут женщины с гражданством РФ в возрасте от 18 до 45 лет. Они должны не иметь судимости и не иметь опыта употребления наркотиков. Еще у кандидаток обязательно проверять физическую подготовку. Стоит отметить: никаких упрощённых норм нет — женщины проходят те же медосмотры и нормативы по физподготовке, что и мужчины.

Не возьмут на контракт женщин, у которых есть дети до 16 лет и они воспитывают их без супруга. Если на их попечении есть недееспособные родственники, несовершеннолетние братья или сестры. Причиной для отказа станет и беременность.

Для оформления контракта также потребуется предоставить комплект документов:

копии паспорта;

копии документа об образовании;

копий свидетельств о заключении брака, рождении детей (при наличии);

цветного фото 9×12 и двух черно-белых фото 4×6;

заполненной анкеты;

банковских реквизитов.

На сайте организации Защитник. рф предупреждают: в армии женщины могут столкнуться с хамским отношением мужчин, домогательствами, и вряд ли смогут продвинуться по карьерной лестнице. При этом они могут рассчитывать, помимо регулярной зарплаты, на все льготы, которые положены участникам СВO.