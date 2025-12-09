В Новосибирске опубликовали строгие штрафы ГИБДД с 2026 года

С января 2026 года в Новосибирске и по всей стране начнут действовать обновлённые нормы, регулирующие дорожное движение и сферу транспортных перевозок.

Пакет поправок в КоАП РФ и сопутствующие изменения направлены на усиление ответственности за нарушения ПДД и транспортных требований. Главная цель реформ — повысить уровень безопасности на дорогах, улучшить управление транспортными потоками и усилить контроль за соблюдением законодательства всеми участниками транспортной системы.

Нововведения для водителей

С 1 января 2026 года начнёт действовать обновлённый ГОСТ Р 52289-2019, который вводит новые параметры дорожной разметки, правил установки знаков и требований к организации движения. Эти стандарты становятся обязательными и должны повысить безопасность, улучшить читаемость дорожной инфраструктуры и снизить число аварий.

Одновременно с этим расширяется перечень санкций за нарушения ПДД. Помимо стандартных штрафов, вводятся новые меры наказаний за несоблюдение обновлённой разметки, нарушения парковки и ряд других правонарушений. Предполагается, что это повысит дисциплину автолюбителей и поможет снизить аварийность.

С 1 марта 2026 года вступят в силу новые требования к обучению будущих водителей. Автошколы перейдут на более строгие стандарты оценки знаний и практических навыков, а ответственность за ошибки и нарушения в процессе подготовки будет ужесточена. Предполагается, что повышение качества обучения снизит долю ДТП, связанных с человеческим фактором.

Кроме того, обновления затронут порядок проведения техосмотра, работу системы «Платон» и правила обязательного страхования по ОСАГО. Эти меры призваны повысить прозрачность государственного контроля и финансовую устойчивость страховых механизмов.

Новые санкции за ОСАГО: важные изменения для водителей

Отдельного внимания заслуживают штрафы за ОСАГО в 2026 году. Формально базовый размер штрафа остался прежним, однако ответственность за повторное нарушение стала значительно строже.

Если у водителя отсутствует действующий полис ОСАГО, штраф составляет прежние 800 ₽.

При повторном нарушении в течение года после оплаты первого штрафа сумма вырастает до 3000–5000 ₽.

Годовой период отсчитывается с момента оплаты первого штрафа, а не с даты фиксации нарушения. Поэтому чем позже водитель оплатит штраф, тем дольше продлится «рисковый» период.

Кроме того, обсуждается возможное изменение, касающееся фиксации нарушений камерами. Предполагается, что при отсутствии ОСАГО штраф будет назначаться не более одного раза в сутки, даже если камеры фиксируют нарушение многократно. Это должно предотвратить ситуацию, когда водитель получает десятки штрафов за один день. Однако поправка пока остаётся в статусе законопроекта, и к 2026 году её формат может измениться.

Ужесточение контроля в транспортной логистике

Усиление контроля коснётся и компаний, работающих в сфере перевозок. В КоАП РФ вводятся новые штрафы, затрагивающие как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

За осуществление перевозок без регистрации в официальном реестре автомобильных перевозчиков будет назначаться штраф от 100 000 до 300 000 рублей. Повторное нарушение приведёт к увеличению суммы до 500 000–1 000 000 рублей. Эти меры направлены на борьбу с нелегальными перевозчиками и повышение прозрачности отрасли.

За сокрытие сведений о перевозках — включая данные о договорах, грузах или маршрутах — предусмотрен штраф до 0,3% годовой выручки, но не менее 500 000 рублей. При повторном нарушении порог повышается до минимум 1 000 000 рублей. Подобные меры должны повысить ответственность перевозчиков, ограничить недобросовестные практики и снизить коррупционные риски в логистической сфере.

Жителям Новосибирска рекомендуется заранее изучить новые нормативы, чтобы избежать штрафов и лишних расходов в условиях ужесточения законодательства.