В России опубликованы строгие штрафы ГИБДД с 2026 года

Отметим, что заметно вырастут штрафы за самые распространённые нарушения правил дорожного движения. В среднем суммы увеличиваются примерно в полтора раза, а для некоторых правонарушений введены новые условия ответственности.

Так, за непристёгнутый ремень безопасности ранее полагался штраф в размере 1000 рублей, теперь же сумма составит 1500 рублей. При этом сохраняется возможность оплаты с 25-процентной скидкой.

Проезд на красный сигнал светофора также подорожает с 1000 до 1500 рублей. За повторное нарушение водителя ждёт уже 7 500 рублей и лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Езда по выделенной полосе будет стоить теперь 2250 рублей, тогда как ранее штраф составлял 1500 рублей. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, камеры фиксируют эти нарушения чаще всего, и сумма штрафа может достигать 4500 рублей.

Выезд на встречную полосу без необходимости станет серьёзным правонарушением: штраф увеличивается с 5000 до 7500 рублей, а при повторении — возможно лишение прав на 4–6 месяцев.

Особое внимание остаётся управлению в состоянии алкогольного опьянения. За первое нарушение теперь придётся заплатить 45 000 рублей и лишиться водительских прав на 1,5–2 года. При повторном нарушении меры ужесточаются, вплоть до уголовной ответственности.

За отсутствие страхового полиса ОСАГО штраф остаётся прежним — 800 рублей за первое нарушение и от 3 000 до 5 000 рублей при повторном. Планируется внедрение автоматической фиксации нарушений с помощью камер, однако дата старта этой системы пока не объявлена.

Новые санкции коснутся и громкого шума от автомобилей и мотоциклов. Размер штрафа вырастет с 500 до 5000 рублей. Этот законопроект, одобренный в первом чтении в 2023 году, сейчас дорабатывается; нарушения будут фиксироваться комплексами «Эфир».

Также повышаются штрафы за нарушения правил перевозки детей. Для водителей штраф увеличится с 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — с 25 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц — с 100 000 до 200 000 рублей. Эти меры касаются, в частности, случаев, когда ребёнок перевозится без автокресла. Законопроект был принят в первом чтении в сентябре.