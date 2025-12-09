82.76% -1.2
сегодня 07:15
общество

В Новосибирске школьникам вручили книги с заявлениями Путина об атаке дронов и ситуации на Украине

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Юнкоры Сиб.фм Групп получили в подарок сборники «Путин. Большая книга интервью» на приёме в полпредстве.

8 декабря 30 юных корреспондентов Сиб.фм Групп посетили приёмную Президента РФ в СФО, где для них была организована познавательная программа.

В рамках мероприятия юнкорам провели экскурсию по зданию полпредства, познакомив с историей и деятельностью аппарата. Особое внимание было уделено показу фильма, посвящённого 25-летию полпредства, который позволил ребятам узнать больше о его структуре и задачах.

Фото В Новосибирске школьникам вручили книги с заявлениями Путина об атаке дронов и ситуации на Украине 2

Кульминацией встречи стала презентация фильма «Дети Защитников Отечества», созданного юнкорами Сиб.фм Групп в честь юбилея Победы. После демонстрации школьникам вручили благодарственное письмо от имени полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева.

Фото В Новосибирске школьникам вручили книги с заявлениями Путина об атаке дронов и ситуации на Украине 3

Завершился визит вручением памятных подарков. Каждый из 30 юнкоров получил сборник «Путин. Большая книга интервью».

Фото В Новосибирске школьникам вручили книги с заявлениями Путина об атаке дронов и ситуации на Украине 4

В издании собраны расшифровки заявлений президента различным телеканалам, охватывающие период его правления с 2000 года и по сегодняшний день. В книге можно найти ответы на актуальные вопросы, касающиеся ключевых событий в российской и мировой политике, включая ситуацию вокруг атак дронов на Москву и задач СВО.

Иван Акимов
Юнкор

