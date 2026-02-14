Мошенники обманывают жителей Новосибирска по схеме с проверкой индексации выплат

В Новосибирской области участились случаи мошенничества с «проверкой индексации выплат». Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, аферисты рассылают ссылки в мессенджерах и соцсетях на поддельные приложения и боты, которые якобы позволяют узнать размер проиндексированных выплат.

После установки таких программ преступники получают доступ к СНИЛС, банковским данным и другой конфиденциальной информации. Иногда данные крадут через фальшивые онлайн-формы.

В отделении СФР призывают не пользоваться сторонними сервисами. Проверить выплаты можно через официальный портал «Госуслуги», сайт Социального фонда, по телефону 88001000001 или при личном обращении в офисы регионального отделения.