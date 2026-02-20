Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по цифровой трансформации

Новосибирская область подтвердила статус одного из самых технологически развитых регионов в стране. По итогам 2025 года Новосибирская область заняла шестое место в рейтинге эффективности цифровой трансформации. Итоги работы подвели на расширенном заседании коллегии областного минцфиры, которое провёл министр Сергей Цукарь. Участие в заседании принял губернатор Андрей Травников.

Оборот организаций сферы информации и связи в 2025 году вырос на 15% и достиг 220 миллиардов рублей. В отрасли заняты более 30 тысяч человек.

Почти все жители региона старше 14 лет — более 98% — имеют подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». По качеству обучения робота Макса Новосибирская область занимает второе место в России. Виртуальный помощник помогает оформлять компенсации за детсад, областной семейный капитал, разрешения на охоту и другие услуги.

Особое внимание в прошлом году уделили цифровым сервисам для участников СВО и их семей. В пилотном режиме оптимизировали оформление льгот: компенсаций за ЖКУ, детсадовских платежей, бесплатного питания в школах и доступа в учреждения культуры.

Также регион активно осваивает национальный мессенджер MAX. Там уже работают сервисы записи к врачу, чат-боты МФЦ и «Социальный навигатор» для быстрого доступа к мерам поддержки.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил представителей отрасли за работу и отметил, что цифровые технологии проникли во все сферы жизни. Он призвал не только развивать отдельные проекты, но и выстраивать системную работу.