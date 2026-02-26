«Сибирская кошка» обновила дизайн упаковки, сохранив прежнее качество

Бренд «Сибирская кошка» продолжает развиваться, делая продукцию более удобной для покупателей. Часть ассортимента вышла в новой упаковке — более современной и наглядной. При этом ключевые параметры товара остались без изменений: состав, свойства и уровень качества.

Представители марки подчеркивают, что при редизайне упаковки не пересматривали состав и не корректировали технологию производства. Внутри — тот же натуральный и безопасный наполнитель, который покупатели выбирают ежедневно.

Продукт по-прежнему эффективно блокирует запахи, быстро впитывает влагу, удобен для кошачьих лап и предлагается в ЧЕСТНОМ объеме — без маркетинговых уловок. Всё так, как привыкли потребители.

Обновлённый дизайн призван упростить выбор: товар легче заметить на полке, а его характеристики и преимущества — быстрее узнать. Упаковка стала более понятной и аккуратной, при этом бренд сохранил те принципы, за которые «Сибирскую кошку» ценят уже много лет.

Если на полке магазина вы встретите знакомый продукт в новом оформлении, сомневаться не стоит: это всё та же «Сибирская кошка» — с уважением к питомцам, заботой об их здоровье и честным подходом к покупателям. Меняется форма — качество остаётся. Ведь любовь к кошкам не зависит от упаковки, а продукция бренда создаётся именно с этой идеей.

Узнать больше о продукции бренда «Сибирская кошка», задать вопросы и получить консультацию можно на официальной странице бренда ВКонтакте.

Реклама ООО Норма ИНН 5406753773 Erid:2W5zFJ5c1S1