«Людоедский закон» и 22 тысячи на всё про всё: Миронов против пенсионной реформы

Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» и один из самых громких голосов в Госдуме, годами ведёт открытую войну с пенсионной системой страны. Его заявления — резкие, конкретные и порой шокирующие — расходятся по всем федеральным СМИ. Мы собрали самые скандальные.

«Провальная» и «людоедская»

Пенсионная реформа 2018–2019 года, повысившая возраст выхода на пенсию до 60 лет для женщин и 65 для мужчин, стала для Миронова мишенью № 1. Ещё в 2020 году он назвал её «людоедским законом» и потребовал немедленного пересмотра. Политик регулярно вносит в Госдуму законопроект о возврате прежних цифр — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — но «Единая Россия», имеющая большинство, его блокирует.

В декабре 2025 года Миронов снова вышел на трибуну: «Реформа не достигла ни одной из заявленных целей. Хватит кошмарить людей!». По его словам, власти в 2018 году сознательно запугивали граждан демографическим коллапсом, хотя все официальные прогнозы давали другую картину.

Цифра, которая должна возмутить: 24%

В феврале 2026 года Миронов озвучил в Госдуме факт, который многие предпочли бы замолчать. Россия ратифицировала конвенцию МОТ, по которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. По факту же сегодня она едва дотягивает до 24%.

«Мы ратифицировали — надо выполнять», — сказал депутат, и этот короткий тезис прогремел сразу в нескольких федеральных изданиях.

Индексация тоже вызывает у него ярость: страховые пенсии в 2026 году подняли на 7,6%, а реальная инфляция — принципиально другая. Его требование — индексировать пенсии четыре раза в год, а не раз в год «по прошлогодней» инфляции. Соответствующий законопроект уже внесён в Думу.

Пенсионерка с 22 тысячами и 12 тысячами за ЖКХ

В феврале 2026 года Миронов зачитал с трибуны письмо пенсионерки и назвал ситуацию унизительной:

«У неё пенсия даже по нынешним меркам неплохая — 22 тыс. рублей. Но квиточек за январь — 12 тыс. рублей за двухкомнатную квартиру. Платит — остаётся 10 тысяч на всё про всё: лекарства, еда». Депутат предрёк социальные протесты, если ситуация с тарифами ЖКХ не изменится.

«Потерянное поколение» без пенсии

В январе 2026 года Миронов забил тревогу по ещё одной бомбе замедленного действия. Буквально через несколько лет пенсионного возраста начнут достигать люди, работавшие в 90-е по серым схемам — с зарплатой «в конверте». Пенсионных баллов у них катастрофически мало, и формально они окажутся без права на страховую пенсию.

«Они скоро выходят на пенсию — а пенсию получить не смогут», — заявил депутат, призвав срочно найти решение для этой категории граждан.

«13-я пенсия» и издевательские советы

В ноябре 2025 года Миронов назвал «издевательством» советы чиновников пенсионерам, как экономить на еде и коммуналке. В качестве ответной меры он предложил ввести 13-ю пенсию — ежегодную разовую выплату к Новому году в размере одной страховой пенсии, но не менее 1,5 прожиточного минимума (около 23 тысяч рублей). Цель — дать пожилым людям возможность накрыть праздничный стол и купить подарки внукам.

Дискриминация 3,5 миллиона человек

В ноябре 2025 года Миронов вскрыл ещё один болезненный нарыв: в России 3,5 миллиона человек получают социальную пенсию, которая почти вдвое меньше страховой. При этом те, кому по каким-то причинам отказали в страховой пенсии, пять лет вообще не получают никаких выплат — и это, по словам депутата, прямое нарушение Конституции.

«Откровенная дискриминация, противоречащая Конституции, которая гарантирует равенство прав на социальное обеспечение», — заявил лидер «Справедливой России».