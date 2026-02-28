Магнитные бури в марте 2026: опасные дни и как защитить здоровье

Март 2026 года обещает быть неспокойным в плане геомагнитной обстановки. По прогнозам Центра космической погоды Института земного магнетизма, РАН и лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, первый весенний месяц начнется с серии мощных магнитных бурь, которые могут серьезно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Пиковые периоды геомагнитной активности:

Первая и самая мощная волна: 1-5 марта

Пик ожидается 3 марта — прогнозируется буря уровня G3 (сильная). Возможны сбои в работе спутниковых систем, высокочастотной радиосвязи и проблемы с навигацией в высоких широтах.

Начало: возмущения магнитосферы начнутся уже 1 марта, постепенно усиливаясь.

Окончание: активность пойдет на спад к вечеру 5 марта.

Вторая волна: 12-16 марта

Пик: 14 марта — ожидается буря уровня G2 (умеренная).

Наиболее нестабильный период — с 12 по 14 число.

Третья волна: 23-27 марта

Пик: 25 марта — вероятна буря уровня G1 (слабая) или G2 (умеренная).

Магнитные возмущения могут растянуться почти на всю последнюю неделю месяца.

Влияние на здоровье: группа риска и симптомы

В периоды магнитных бурь медики рекомендуют быть особенно внимательными к своему самочувствию следующим группам:

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ишемическая болезнь сердца, перенесенные инфаркты или инсульты).

Страдающим мигренями, вегетососудистой дистонией (ВСД) и хроническими заболеваниями нервной системы.

Пожилым людям.

Людям с повышенной метеочувствительностью.

Характерные симптомы могут включать:

Головные боли, головокружение, мигрени.

Скачки артериального давления, тахикардия, боли в области сердца.

Бессонница или, наоборот, сонливость.

Повышенная утомляемость, раздражительность, апатия.

Ломота в суставах, обострение хронических заболеваний.

Рекомендации врачей на неблагоприятные дни

Чтобы легче перенести периоды геомагнитной активности, специалисты рекомендуют:

Снизить нагрузку: по возможности избегать тяжелой физической работы, интенсивных тренировок и стрессовых ситуаций. Скорректировать рацион: отказаться от тяжелой, жирной и острой пищи, алкоголя, кофе и энергетиков. Употреблять больше чистой воды, травяных чаев (мята, ромашка), сезонных овощей и фруктов. Соблюдать режим: стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, обеспечить полноценный сон (7-8 часов). Контролировать давление: гипертоникам и гипотоникам важно регулярно измерять артериальное давление и иметь при себе необходимые лекарства. Больше гулять: неспешные прогулки на свежем воздухе помогут насытить кровь кислородом и снизить тревожность. Избегать перелетов: в дни сильных магнитных бурь (особенно 3 марта) по возможности отказаться от длительных авиаперелетов, так как на высоте воздействие солнечной радиации усиливается.

Источником магнитных бурь являются выбросы корональной массы на Солнце (СМЕ) и потоки высокоскоростного солнечного ветра из корональных дыр. В настоящее время наша звезда приближается к очередному максимуму своей 11-летней активности, что и объясняет учащение и усиление геомагнитных возмущений.

Данный прогноз является предварительным. Интенсивность и время наступления магнитных бурь могут корректироваться по мере поступления новых данных с солнечных обсерваторий. Следите за обновлениями на официальных ресурсах научных институтов.