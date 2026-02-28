Россиянам назвали сроки вакцинации от клещевого энцефалита

Роспотребнадзор напомнил о важности своевременной иммунизации против опасного заболевания.

Февраль и март — оптимальное время для вакцинации против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ): стандартная схема включает две инъекции с интервалом 1–2 месяца, пишут «Новости Югры».

Прививка позволит иммунитету сформироваться до начала дачного сезона и майских праздников.

Роспотребнадзор обращает внимание на серьёзность заболевания: КВЭ — тяжёлое инфекционное заболевание, переносимое иксодовыми клещами, которое поражает центральную нервную систему и может привести к тяжёлым последствиям, включая инвалидность или летальный исход.

В ведомстве уточнили, что в рамках профилактических мероприятий ежегодно вакцинируются дети 3–4 и 7–9 лет — охват прививками в этих возрастных группах должен составлять не менее 80% от общей численности, считают эксперты.

Для взрослого населения приоритетными считаются профессиональные группы риска, где целевой показатель охвата достигает 95%.

Вакцинация проводится двукратно с минимальным интервалом между прививками в 1 месяц, первая ревакцинация выполняется через год, а последующие — каждые 3 года.

В России сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.