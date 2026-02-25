82.76% -1.2
сегодня 00:03
общество

Кемеровчанина будут судить за показ символики запрещенной организации

Фото: Сиб.фм / ru.freepik.com
Силовики получили информацию о тату мужчины через его опубликованные фотографии из бани.

В Кузбассе 38‑летнего жителя Кемерова будут судить по уголовному делу о неоднократном показе экстремистской символики. Об этом в четверг сообщили региональные управления МВД и Следственного комитета. Об этом рассказали vse.42.ru.

По данным следствия, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики, а в июне 2025 года он отправился в баню в Мариинске и умышленно продемонстрировал татуировки с символикой запрещённой организации. Позже он разместил в интернете фотографии из бани — снимки привлекли внимание правоохранительных органов.

Сотрудники полиции выявили в сети аккаунт, который принадлежит 38‑летнему местному жителю: на опубликованных им фото отчётливо видны татуировки с экстремистской символикой.

В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ. Следственный комитет отмечает, что собрано достаточно доказательств, включая выводы судебной политологической экспертизы. Материалы уже направлены в суд — мужчине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

Александра Моисеева
Журналист

