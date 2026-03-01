Скандальные заявления Валентины Терешковой всколыхнули Россию – жить без пенсии до старости

Пенсионная реформа и обнуление сроков президента — что заявила Валентина Терешкова?

Валентина Терешкова навсегда вошла в историю как первая в мире женщина-космонавт. 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» она совершила свой легендарный полёт, проведя на орбите почти трое суток. Этот подвиг сделал её не только героем Советского Союза, но и символом эпохи, доказавшим, что космос открыт для всех. Её имя стало известно во всём мире, а улыбка из иллюминатора корабля — одним из самых узнаваемых образов XX века.

После завершения лётной карьеры Терешкова активно занималась общественной и политической деятельностью. С 2011 года она является депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия», где возглавляет комитет по экологии и охране окружающей среды.

Ключевые политические инициативы и заявления

Политическая позиция Валентины Терешковой неоднократно привлекала широкое общественное внимание. Два наиболее резонансных эпизода связаны с её выступлениями в парламенте.

Пенсионная реформа (2018)

В июле 2018 года, в разгар обсуждения спорного законопроекта о повышении пенсионного возраста, Терешкова выступила в Госдуме с предложением, которое многие сочли компромиссным, но неоднозначным. Она заявила, что повышение неизбежно, но его следует проводить «поэтапно и осторожно», начиная не с 2019, а с 2020 года, и лишь на полгода в год. Хотя эта позиция была менее жёсткой, чем первоначальный проект правительства, для многих граждан, выступавших против реформы в принципе, голос Терешковой за законопроект стал символом поддержки непопулярной меры со стороны «Единой России».

Инициатива об «обнулении» президентских сроков (2020)

10 марта 2020 года Валентина Терешкова выступила с инициативой, которая вызвала самый громкий политический резонанс в её парламентской карьере. Она внесла поправку к закону о поправках в Конституцию, которая, по сути, позволяла действующему президенту вновь баллотироваться на выборах 2024 года, не учитывая предыдущие сроки («обнуление»). В своей речи она подчеркнула: «Страна должна иметь возможность опереться на опыт действующего президента, особенно в сложные времена». Это предложение было оперативно поддержано руководством партии и стало ключевой частью пакета конституционных поправок, вынесенных на общероссийское голосование.

Валентина Терешкова продолжает оставаться одной из самых узнаваемых и противоречивых фигур в российском публичном пространстве. Её жизнь разделена на две неравные, но одинаково значимые части: первая — легендарная, объединяющая нацию история покорения космоса; вторая — сугубо политическая, являющаяся частью современных идеологических баталий. Этот уникальный статус делает каждое её публичное выступление или голосование не просто парламентским решением, а символическим жестом, который неизменно вызывает широкий общественный резонанс, смесь уважения к прошлому и жарких споров о настоящем.