Фанат выбежал к МакSим на сцену в «Сибирь-Арене» и спел с ней дуэтом

На концерте МакSим в «Сибирь-Арене» 29 апреля произошел неожиданный инцидент. К певице выбежал поклонник, которого охрана не остановила. Об этом сообщает «РУ.ТВ».

Артистка не растерялась и не стала прерывать шоу. Она позволила фанату остаться на сцене и вместе с ним исполнила песню «Осколки». В соцсетях уже обсуждают этот спонтанный дуэт и находчивость звезды.

Сам концерт, по оценкам зрителей, прошел на высоком эмоциональном подъеме.

«Сибирь-Арена прожила невероятный вечер. МакSим подарила нам легендарный трек "Знаешь ли ты", и все пели хором от первой до последней строчки», — передает пресс-служба арены.

Также певица исполнила хиты «Ветром стать», «Отпускаю» и другие. Последний раз МакSim приезжала в Новосибирск в феврале 2025 года и тогда тоже собрала полный зал.

