Химия, взрывы и сирены: Пермь вторые сутки живёт в режиме «Ковер» — что происходит

После новой воздушной атаки в Перми произошла авария с «выбросом опасного вещества». На фото видно, как над городом поднялся «гриб» из дыма.

Четверг, 30 апреля 2026 года, запомнится жителям Перми надолго. Город второй день подряд атакуют беспилотники. Местные жители сообщают о новых взрывах, а в телеграм-каналах появились фотографии и видео поднимающегося над городом «гриба» из белого дыма.

В местном аэропорту ввели план «Ковер», а из школы в Индустриальном районе города, расположенной рядом с линейной производственно-диспетчерской станцией (ЛПДС) «Пермь» на нефтепроводе «Транснефти», объявили эвакуацию детей.

Что произошло в ночь на 24 апреля?

Министерство территориальной безопасности Пермского края дважды за ночь и утро объявляло в регионе режим беспилотной опасности — в 4:27 и в 5:45. На момент публикации новости режим продолжал действовать. А в 7:54 в регионе ввели план «Ковер» — ограничение полётов гражданской авиации. Позднее радиус его действия увеличили с первоначальных 100 км до 150 км.

В городе несколько часов был слышен вой сирен, звуки взрывов и работы ПВО.

После 7 часов украинские мониторинговые каналы начали публиковать фото и видео поднимающегося в небо над городом столба дыма. Снимки оперативно разошлись и по местным телеграм-каналам.

По данным ряда околовленных телеграмм-каналов, беспилотники повторно атаковали ЛПДС «Пермь».

По громкоговорителям в городе передали тревожную информацию: «произошла авария с выбросом опасного вещества».

Телеграм-канал «ЧП Пермь» опубликовал видео, на котором, как утверждается, зафиксирована эвакуация из школы «Петролиум» в Индустриальном районе города. На кадрах видно, как школьники спускаются по лестнице и обсуждают взрывы.

Ночью беспилотники атаковали также Дзержинск в Нижегородской области. Вероятно, целью был завод взрывчатых веществ имени Свердлова — одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, после атаки беспилотников на Пермский край в среду, 23 апреля, начался пожар на ЛПДС «Пермь» в поселке Башкултаево, который находится рядом с Индустриальным районом города. Тогда небо над Пермью заволокло густым черным дымом.

Ситуация остаётся напряжённой. Официальные комментарии пока не поступали. Следим за развитием событий.