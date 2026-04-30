Индексация пенсии, платные переводы по СПБ и штрафы ГИБДД: опубликованы важные нововведения с 1 мая 2026 года

С мая в России начинают действовать положения более чем 100 федеральных актов. Значительная часть изменений затрагивает социальную сферу.

Пенсии увеличат гражданам, которым исполнилось 80 лет, а также инвалидам первой группы — фиксированная выплата вырастет примерно до 19,2 тысячи рублей. Перерасчёт произойдёт автоматически. Доплаты пересчитают бывшим лётчикам и шахтёрам, а также гражданам с северным и сельским стажем. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат разовую выплату.

С 22 мая вводится правило, позволяющее многодетным семьям сохранять единое пособие даже при незначительном превышении дохода. Новые нормы распространяются на выплаты с начала 2026 года, поэтому ранее отклонённые заявления пересчитают.

В мае также запланированы длинные выходные: россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 9 по 11 число. При этом между ними останется полноценная рабочая неделя, а 8 мая станет сокращённым днём.

С 3 мая расширяется перечень профессий для альтернативной службы. В список добавлены новые специальности, включая педагогов, тренеров и водителей, а также увеличено число организаций, где можно пройти службу.

Часть налоговых долгов граждан спишут как безнадёжные, если они соответствуют установленным критериям. Одновременно вводится обновлённый порядок списания задолженности, связанный с единым налоговым счётом.

С 2 мая банки обязаны дополнительно проверять операции перед исключением данных о мошенничестве, а также уточнять позицию клиента. Банк России утвердил тарифы по системе быстрых платежей, при этом переводы между физлицами останутся бесплатными.

Кроме того, с 1 мая вводится обязательная маркировка для ряда товаров, включая электронику, строительные материалы и часть кондитерской продукции. С 27 мая обновляется перечень товаров для параллельного импорта, а с 28 мая начнёт формироваться открытый рейтинг автошкол.