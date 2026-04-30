Каждый шестой житель Новосибирска готов перерабатывать за идею

Каждый седьмой житель Новосибирска вообще не готов к переработкам, а 9% полностью принимают необходимость работать сверхурочно. Еще 70% согласны перерабатывать только при определенных условиях. Среди таких условий 94% из них назвали дополнительную оплату, 39% – компенсацию лишних рабочих часов отгулами, 35% пойдут на переработки ради карьерного роста, а каждый четвертый (26%) – при личной заинтересованности в рабочей области. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI).

Свыше двух третей (68%) всех участников опроса из Новосибирска хотя бы раз сталкивались с переработками за последний год. При этом более четверти (26%) из них сообщили, что перерабатывают как минимум несколько раз в неделю, 37% – не реже одного раза в неделю, а 13% – примерно раз в месяц. У 31% ежемесячная переработка превышает 10 часов, у 26% этот показатель находится в пределах 5–10 часов, а у каждого четвертого – до 5 часов. Дополнительные рабочие часы были оплачены респондентам лишь в 53% случаев, в частности треть сообщили о полной оплате их переработок, каждому пятому пришлось довольствоваться частичной оплатой, а еще 37% остались без компенсации.

Общее отношение жителей Новосибирска к переработкам остается преимущественно отрицательным – 44% всех участников опроса воспринимают превышение нормы рабочих часов крайне (14%) или скорее (30%) негативно. Еще 34% относятся к переработкам нейтрально, и только 20% – положительно. Несмотря на это, в большинстве компаний региона корпоративная культура только способствует переработкам сотрудников. Почти четверть (23%) респондентов отметили, что на предприятии, где они работают, переработки считаются нормой, в 20% компаний на них закрывают глаза, у 11% работодатели поощряют переработки, а в 9% их принято избегать.

Столкнувшись с неприемлемым для себя количеством переработок, каждый третий в первую очередь обсудит сложившуюся ситуацию с работодателем, 32% начнут искать в качестве запасного варианта другую работу, 18% постараются отказаться от лишней нагрузки, чтобы уйти с работы вовремя, а 11% пересмотрят приоритеты выполнения рабочих задач.

*Опрос проведен в апреле 2026 года методом онлайн-анкетирования респондентов среди 1523 российских соискателей.