82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:20
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
30.04.2026 18:13
общество

Когда садить картошку и помидоры? Опубликован лунный календарь на май 2026

Фото: Сиб.фм / Magnific
В мае 2026 года для посадки овощей выделяется несколько благоприятных периодов.

Для картофеля и томатов подходят дни со 2 по 7 мая, затем 11–12 числа, а также 20–21 и с 26 по 30 мая. Эти промежутки считаются наиболее удачными для работ на участке.

Картофель лучше всего высаживать в начале месяца — со 2 по 7 мая, затем 11–12 и 19–20 числа, а также в конце месяца. Для томатов более подходящим считается вторая половина мая, когда устанавливается более тёплая погода и снижается риск ночных заморозков.

Окучивание картофеля рекомендуется проводить в периоды убывающей Луны. Также дни с 11 по 14 мая считаются благоприятными для корнеплодов, а 20–21 мая подходят для теплолюбивых культур.

При этом есть даты, когда от посадок лучше отказаться. Неблагоприятными считаются 1, 15–17 и 31 мая.

Игорь Кириченко
Журналист

