Когда Троца и Вознесение Господние Господне? Календарь православных праздников на май 2026

Май 2026 года насыщен важными событиями церковного календаря.

Одним из главных праздников станет Вознесение Господне, которое отметят 21 мая, в четверг. Этот день относится к числу двунадесятых праздников и празднуется на сороковой день после Пасхи. Он посвящён вознесению Иисуса Христа на небо и символизирует завершение Его земного служения.

Вторым ключевым событием станет День Святой Троицы, или Пятидесятница. В 2026 году он приходится на 31 мая, воскресенье. Праздник отмечается на пятидесятый день после Пасхи и связан с сошествием Святого Духа на апостолов. Сразу после него, 1 июня, будет отмечаться День Святого Духа.

Помимо этих дат, в мае есть и другие значимые дни. 6 мая вспоминают великомученика Георгия Победоносца. 9 мая в храмах совершается особое поминовение воинов, погибших за веру и Отечество. 14 мая посвящено иконе Божией Матери «Нечаянная Радость».

22 мая отмечается перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар. 24 мая — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности.

Накануне Троицы, 30 мая, проходит Троицкая родительская суббота — день особого поминовения усопших. В этот день верующие посещают храмы и кладбища, чтобы почтить память родных и близких.

Таким образом, май объединяет как торжественные праздники, так и дни памяти, имеющие особое духовное значение для верующих.