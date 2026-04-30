Мэр Новосибирска проверил качество ремонта фасадов на улице Богдана Хмельницкого

В Новосибирске продолжается ремонт фасадов многоквартирных жилых домов. Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта МКД, оператором которой является Фонд модернизации и развития ЖКХ. В 2026 году будет отремонтировано 126 фасадов – об этом на выездном совещании заявил мэр Максим Кудрявцев.

«В Новосибирске реализуется большая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В периметре этой программы 472 дома: где-то мы ремонтируем инженерные сети, где-то фасады. В этом году мы ремонтируем фасадную часть 126 домов, в прошлом году таких объектов было 118. Очевидно, что состояние фасадов отражается на общем архитектурном облике города. Поэтому мы системно приводим их в нормативное состояние. Понятно, что эта работа не может быть выполнена за один год, но мы постепенно наращиваем темпы, выстраиваем взаимодействие с управляющими компаниями и с Фондом модернизации и развития ЖКХ, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – Сегодня проверил качество ремонта нескольких фасадов на ул. Богдана Хмельницкого – это улица с богатой историей, часть домов имеет статус объектов культурного наследия. Решения по внешнему виду дома принимаются с учётом мнения жителей, архитекторов и специалистов мэрии. При этом мы стараемся сохранить исторический облик здания таким, каким он был задуман. Финальное решение формируется в результате многосторонних дискуссий».

В прошлом строительном сезоне отремонтировали фасады нескольких домов в исторической части ул. Богдана Хмельницкого. В их числе – дома № 28, 31, 41, 45, а также дом № 9 в 1-м Краснодонском переулке, известный своими сказочными дворами «Алиса» и «Гулливер». На зданиях полностью заменили штукатурный слой с армированием, нанесли декоративную штукатурку, покрасили, восстановили утраченные декоративные элементы. По словам управляющего подрядной организацией ООО «Мастер-Дом-Сервис» Ивана Головина, гарантия на ремонт фасада действует в течение пяти лет. Если в этот период в ходе эксплуатации будут выявлены недочёты, подрядчик устранит их за свой счёт.

Перед подрядчиком стояла задача не просто выполнить ремонт, а вернуть зданиям исторический облик.

«Этот район был построен в конце сороковых – начале пятидесятых годов, во время строительства завода химконцентратов. Он предназначался для работников этого завода. Кварталы разрабатывались комплексно, с объектами соцкультбыта, школами, детскими садами, запроектировали Дворец культуры им. Горького. Здесь преобладает стиль, который мы называем сталинским ампиром, – отметил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города Иван Штурбабин. – Цветовое решение изначально было не таким, дома были в светлых тонах с тёмными декоративными элементами. Потом их несколько раз перекрашивали, и к тому моменту, когда этот район признали достопримечательным местом, в каждом квартале было принято своё цветовое решение: зелёный, голубой, тёмно-коричневый, бордовый. Сейчас мы стараемся эту цветовую палитру сохранить».

По словам Ивана Штурбабина, город продолжит сотрудничать с Новосибирским отделением Союза архитекторов России в работе по капитальному ремонту фасадов.