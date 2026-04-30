Почему переводы по СПБ станут платными с 1 мая

До недавнего времени система быстрых платежей считалась удобным и полностью бесплатным инструментом. Однако с 1 мая 2026 года вводится новая тарифная сетка. Основное изменение касается операций, где участвует бизнес — именно они теперь становятся платными.

Комиссия появится при переводах от физических лиц в адрес компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Также платить придётся при обратных переводах — например, если организация отправляет деньги клиенту или сотруднику. Платными станут и расчёты между юридическими лицами и ИП. При этом комиссия предусмотрена как за списание средств, так и за их зачисление.

Размер платы зависит от суммы перевода. Минимальная комиссия составит несколько копеек при небольших суммах, а при крупных переводах может достигать трёх рублей за операцию. Такая шкала применяется для всех коммерческих платежей внутри СБП.

При этом большинство привычных операций для граждан остаются бесплатными. Переводы между физическими лицами, включая отправку денег самому себе, не облагаются комиссией. Не изменится и порядок оплаты налогов, штрафов и госпошлин — такие платежи по-прежнему проходят без комиссии. Бесплатными останутся возвраты средств по инициативе отправителя и выплаты в рамках бонусных программ.

Отдельные правила вводятся для переводов за границу. Для операций между физическими лицами устанавливается фиксированная комиссия в размере шести рублей, которая взимается только с отправителя. Если перевод не состоялся, комиссия удерживаться не будет.