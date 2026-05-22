От журавлей до амурского тигра: кого спасают в Новосибирском зоопарке

В Международный день биологического разнообразия, который отмечается 22 мая, Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило рассказал о своей многолетней работе по сохранению редких видов животных.

Как сообщили в учреждении, зоопарк участвует в международных программах по спасению дальневосточного леопарда, амурского тигра, журавлей, манула, белоплечего орлана и дрофиных птиц. С 1986 года совместно с Институтом систематики и экологии животных СО РАН реализуется проект по созданию резервной популяции азиатской дикуши — вида, находящегося на грани полного исчезновения. На сегодня в природу выпущено более 300 птиц, выращенных в Карасукском научном стационаре.

В 2018 году зоопарк инициировал программу реинтродукции аргали — состоялось два выпуска в дикую природу. В зоопарке подчеркнули, что за каждым таким событием стоят годы фундаментального труда.

Сегодня коллекция насчитывает сотни редких видов, а для посетителей регулярно проводятся лекции и экскурсии о хрупкости окружающего мира.