В НГУ предложили доступную технологию улавливания углекислого газа с помощью ферментов

Учёные Новосибирского государственного университета выяснили, что фермент карбоангидраза способен ускорить связывание и минерализацию углекислого газа в отходах горнодобывающей отрасли. Исследования проводились на карбоновом полигоне НГУ с использованием асбестосодержащих материалов, сообщил ТАСС.

Как объяснил директор Климатического центра НГУ Георгий Лазаренко, в природе реакция CO₂ с соединениями магния и кальция идёт медленно из-за низкой скорости гидратации газа. Добавление фермента, который в живых организмах регулирует угольную кислоту, ускоряет процесс.

Эксперименты показали, что с карбоангидразой газ начинает связываться быстрее, а общий объём поглощения растёт по сравнению с контрольными образцами. Опыты проводились при комнатной температуре как в обычной атмосфере, так и при повышенном содержании CO₂. Разработка позволяет одновременно утилизировать углекислый газ и перерабатывать промышленные отходы. На сегодня в мире улавливается менее 0,1% выбросов CO₂.

Статья новосибирских учёных опубликована в журнале Bioresource Technology Reports.