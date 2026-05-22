В Новосибирске отдадут под масштабную застройку участок в микрорайоне Стрижи

Мэрия Новосибирска подготовила проект постановления о комплексном развитии территории в микрорайоне Стрижи. Документ появился на сайте правовой информации города.

Под застройку планируют отдать участок площадью почти 118 тысяч квадратных метров. Территория находится в границах улиц Кубовой, Аренского и Лобачевского.

Реализовать проект власти рассчитывают до 2034 года. Застройщика выберут через торги.

Общий объем будущей застройки составит более 344 тысяч квадратных метров. На территории разрешат возвести среднеэтажные и многоэтажные жилые дома, подземные парковки, объекты коммунальной инфраструктуры, учреждения образования и здравоохранения, а также новые дороги.

В рамках проекта планируют снести аварийные дома на улице Аренской, а также ряд гаражей и нежилых построек на соседних улицах. Расселением жителей займется застройщик.

Кроме жилья, инвестор должен будет построить детский сад на 220 мест и передать его городу. Также предусмотрено строительство дороги по улице Аренского для движения общественного транспорта, реконструкция подъездных дорог и создание площадки для разворота автобусов.

Отдельно в проекте указано благоустройство нового сквера. Его также создадут за счет застройщика.