вчера 22:20
общество

В Новосибирской области 14 человек лишили гражданства и депортируют за тяжкие преступления

В Новосибирской области 14 человек лишили гражданства Российской Федерации за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. После отбытия наказания их депортируют из страны, сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области.

Решения о прекращении гражданства приняты в 2026 году на основании Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно закону, гражданство прекращается, если человек предоставил ложные сведения о соблюдении Конституции и законов России, что выразилось в совершении преступления.

После отбытия наказания суд признал дальнейшее пребывание этих лиц на территории страны нежелательным. Им также запретят въезд в Россию. Ранее Гореайт сообщал о высылке из Новосибирской области двоих мигрантов, осуждённых за тяжкие преступления. В ГУ МВД подчеркнули, что работа по выявлению и лишению гражданства таких лиц продолжается на регулярной основе.

Тимур Панкратов
Журналист

