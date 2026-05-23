Бесстрашные девушки и крепкие парни: как тысячи новосибирцев пробежали «Забег.рф» под проливным дождем — 50 фото

В Новосибирске 23 мая, несмотря на промозглую погоду и зарядивший с утра дождь, состоялся юбилейный всероссийский полумарафон «Забег.рф». Десятый по счёту старт синхронно объединил бегунов по всей стране, а в столице Сибири собрал несколько тысяч смельчаков, готовых проверить себя на прочность.

Синоптики не обнадёживали: с самого утра столбики термометров показывали всего +3 градуса, а холодный дождь, по прогнозам, должен был лить до самой ночи. Но это не остановило ни профессиональных атлетов, ни любителей, ни семьи с детьми. Кто-то вышел на дистанцию в лёгких ветровках, кто-то — в дождевиках, а самые отчаянные бежали в одних майках, доказывая, что настоящий характер проверяется именно в такую погоду.

Трасса у ледового дворца «Сибирь-Арена» приняла бегунов на четырёх дистанциях. Первыми, в 10 утра, на километровый забег вышли самые юные участники. Дети, несмотря на холод, улыбались и махали родителям, которые подбадривали их с тротуаров под зонтами. В 11:30 на старт вышли любители десятирублёвки, в 13:00 — самые выносливые на полумарафонскую дистанцию 21,1 км, а в 16:00 на пятикилометровую трассу отправились массовые забеги.

На финише каждого участника ждала заслуженная медаль. Мокрые, уставшие, но безумно гордые собой новосибирцы делали селфи на фоне дождливого неба и «Сибирь-Арены» и тут же грелись горячим чаем.

Смотрите в нашем фоторепортаже (50 кадров), как тысячи бесстрашных девушек и крепких парней доказывали: никакой дождь не страшен, когда ты бежишь ради победы над собой.