Новосибирск усиливает связи с Африкой: регион стал заметной площадкой международного сотрудничества

Новосибирская область этой весной заметно расширила сотрудничество со странами Африки. Регион всё активнее участвует в международных проектах в сфере образования, науки, культуры и деловых связей.

Одним из ключевых участников этого направления стал Центр народной дипломатии. Благодаря его работе российско-африканская тема получила постоянное место на форуме Технопром.

Весной представители России и Новосибирска приняли участие сразу в нескольких крупных мероприятиях на африканском континенте.

В марте Центр народной дипломатии выступил соорганизатором международного симпозиума по добывающей промышленности в Бамако. На площадке обсуждали совместные проекты в сфере образования и недропользования.

В конце апреля Россия впервые получила статус специального гостя на Неделе национальной культуры в Буркина-Фасо. Делегация представила культурную программу и проекты российских вузов.

Особое внимание уделили университетам Новосибирска. Они уже работают в стране через подготовительные факультеты. Кроме того, в Уагадугу открыли первый международный инженерный класс на базе научного лицея.

Одним из главных направлений сотрудничества стало образование. Центр народной дипломатии планирует расширять программы целевого обучения. Предполагается, что министерства африканских стран смогут заказывать подготовку специалистов для своих государств.

За последние месяцы Новосибирск расширил контакты более чем с десятью странами Африки. Среди них Сьерра-Леоне, Сенегал, Гамбия, Мали, Мозамбик, Ангола и Намибия.

Эксперты отмечают, что регион делает ставку на практические проекты и долгосрочные рабочие связи, а не только на официальные заявления.