сегодня 10:05
общество

В Академгородке дети сорвали таблички с именами бывших узников концлагерей — полиция проводит проверку

Фото: Сиб.фм / "Типичный Советский" ВКонтакте
В Советском районе Новосибирска дети в возрасте около десяти лет сорвали памятные таблички с именами бывших узников фашистских концлагерей. Инцидент произошёл в Сквере Победы в Академгородке. Полиция уже заинтересовалась происшествием.

Жители района сообщили в социальных сетях, что школьники ради забавы срывали таблички, махали ими как мечами, после чего убежали в сторону Морского проспекта. Информацию зарегистрировали в отделе полиции №10 «Советский». Сотрудники проводят проверку и устанавливают личности причастных к противоправному деянию.

Сквер Победы в Академгородке — общественное пространство, в центре которого установлена скульптурная композиция «Вальс победы», изображающая танцующую юную пару, возникающую из пламени Вечного огня. Рядом с памятником заложена еловая Аллея памяти малолетним узникам фашистских концлагерей — 25 деревьев по числу бывших узников, проживавших в Академгородке.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вандалы осквернили 30 могил на кладбище.

Кристина Уколова
Журналист

