В Новосибирске 12-летний мальчик на электросамокате попал под машину

В Кировском районе Новосибирска вечером 22 мая произошло ДТП с участием ребёнка на электросамокате. Авария случилась возле дома №4 на улице Обогатительной.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, автомобилем «Фольксваген Поло» управляла женщина 1984 года рождения.

Во время движения машина сбила 12-летнего подростка. Школьник пересекал дорогу на электросамокате справа налево по ходу автомобиля.

В результате аварии ребёнок получил травмы. Информация о характере повреждений уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.