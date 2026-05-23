В Новосибирске опубликован подробный прогноз погоды на июнь-2026

Жителей Новосибирска в июне 2026 года ждет переменчивая погода с резкими перепадами температуры.

По прогнозам синоптиков, месяц принесет как прохладные дни, так и настоящую летнюю жару.

Разные погодные сервисы ожидают потепление до +30...+33 градусов. При этом начало июня может оказаться довольно прохладным. В отдельные дни температура днем опустится до +11 градусов, а ночью — до +2.

По данным «Яндекс Погоды», средняя температура в июне составит около +23 градусов. Однако солнечных дней будет немного. Большую часть месяца сохранится облачная погода и осадки.

Сервисы «Метеовести» и «Фобос» прогнозируют максимальную жару ближе к концу июня. В этот период воздух может прогреться до +28 градусов.

Согласно прогнозу RusMeteo, температура выше +30 градусов установится после 14 июня. Вместе с жарой в регион могут прийти грозы, ливни и резкие изменения погоды.