В рамках «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» определили лучших молодых геодезистов России и Казахстана

С 18 по 22 мая в Сибирском государственном университете геосистем и технологий проходила XI Международная студенческая Олимпиада по геодезии, посвященная 75-летию кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела. Мероприятие было организовано в рамках форума «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» и собрало талантливых студентов из ведущих вузов России и Казахстана. Они соревновались в профессиональном мастерстве, демонстрировали свои знания и умения в области геодезии. Олимпиаду организовала кафедра инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ.

Всего в Олимпиаде приняли участие 11 команд и по результатам напряженной борьбы места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

- 1 место – Московский государственный университет геодезии и картографии «МИИГАиК»;

- 2 место – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II;

- 3 место – Пермский национальный исследовательский политехнический университет и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

Олимпиада включала в себя 5 этапов, каждый из которых требовал от участников высокого уровня подготовки, точности и командной работы: практический (полевой) этап, индивидуальные испытания, командная игра «Brain Ring», конкурс капитанов «Своя игра», спортивный конкурс.

21 мая в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялась торжественная церемония награждения победителей. Команды, занявшие призовые места, получили дипломы и памятные подарки.

– Сегодня мы подводим итоги. Самое главное не победа, а участие, а если первое место завоюете, то это будет наивысшая похвала и награда вашим непосредственным руководителям, вашему вузу. Ведь вы добросовестно освоили тот багаж знаний, который вам закладывали ваши коллеги и преподаватели, – сказал напутственные слова участникам директор Института геодезии и менеджмента Валерий Геннадьевич Сальников.

XI Международная студенческая Олимпиада по геодезии стала не только соревнованием профессиональных навыков, но и важным событием для укрепления международных связей, обмена опытом и сохранения исторической памяти.