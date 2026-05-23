сегодня 04:30
общество

В центре Новосибирска закроют движение транспорта из-за массового забега

Фото: Сиб.фм
23 мая в Новосибирске пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Масштабное спортивное событие состоится возле многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена».

Из-за проведения забега движение транспорта в районе арены временно ограничат. Неудобства для водителей продлятся с 6:00 до 19:00.

На время соревнований перекроют несколько участков дорог рядом с площадью имени профессора Лыщинского, пляжем «Наутилус» и территорией МФЛА. Ограничения также затронут подъезды к Октябрьскому мосту и участки возле улицы Немировича-Данченко.

Для автомобилистов подготовят объездные маршруты. Проехать можно будет по дороге от улицы Немировича-Данченко к Октябрьскому мосту, а также через площадь имени профессора Лыщинского и улицу Стартовую.

Кроме перекрытия движения, в районе проведения полумарафона временно запретят парковку автомобилей. На ряде перекрестков организуют ручное регулирование движения.

Горожанам рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные заторы.

Игорь Кириченко
Журналист

