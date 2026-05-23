Жителей Новосибирска уведомили об ужесточении правил покупок на Wildberries и Ozon

С 1 июня 2026 года крупные российские маркетплейсы Wildberries и Ozon вводят новые правила для покупателей. Изменения затронут оплату товаров, доставку и возвраты.

Одним из главных нововведений станет ограничение постоплаты. Теперь возможность оплатить заказ при получении будет зависеть от процента выкупа. Этот показатель отражает, как часто покупатель забирает оформленные заказы.

Если процент окажется низким, функция постоплаты может стать недоступной. По информации участников рынка, минимальный порог составит от 50 до 70 процентов.

Для части товаров вводят обязательную предоплату. Новые правила затронут бытовую технику, электронику, ювелирные изделия и другие дорогие категории.

Изменятся и условия доставки. Минимальная сумма для бесплатной доставки будет зависеть от региона и загруженности пунктов выдачи. В некоторых случаях курьерская доставка станет полностью платной.

Дополнительные ограничения коснутся возврата товаров надлежащего качества. За возврат неподошедшей продукции маркетплейсы смогут взимать комиссию от 50 до 200 рублей за единицу товара.

Бесплатным останется возврат бракованной продукции. Однако покупателю потребуется подтвердить дефект с помощью фото или видео.

Также сокращаются сроки хранения заказов в пунктах выдачи. Вместо прежних 5–7 дней товары будут бесплатно храниться около 2–3 дней. Срок возврата продукции уменьшится с 21 до 14 дней.

Эксперты считают, что сильнее всего изменения затронут покупателей, которые часто заказывают товары для примерки и регулярно оформляют возвраты. Также сложности могут возникнуть у жителей удалённых регионов из-за роста стоимости доставки.