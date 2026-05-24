Длинноволосый Шура и кудрявая Пелагея. Опубликованы архивные кадры звёзд из Новосибирска в школьные годы

В преддверии последнего звонка журналисты решили вспомнить, какими были известные уроженцы Новосибирска в школьные годы. Среди них — актеры, певцы и блогеры, которые позже стали известны на всю страну.

Актер Никита Кологривый учился в гимназии №12 на улице Богдана Хмельницкого. Его детство прошло в частном секторе, который местные жители называли «Шанхаем». Одноклассники вспоминают, что будущий актер был общительным и любил быть в центре внимания.

Певец Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, пережил непростое детство. В школьные годы он оказался в детском доме, а позже жил с бабушкой. Учился артист в школе №110, но закончить смог только шесть классов.

Блогер и исполнитель Давид Манукян провёл школьные годы в гимназии №7. По воспоминаниям знакомых, он был спокойным и уравновешенным учеником, избегал конфликтов и не участвовал в шалостях.

Актер Павел Прилучный в подростковом возрасте переехал в Бердск. Там он серьезно занимался боксом и получил звание кандидата в мастера спорта. Параллельно будущий артист учился музыке и играл на фортепиано.

Музыкант Митя Фомин в детстве увлекался моделированием и посещал кружки юннатов в зоопарке. После школы он поступил в медицинский институт в Новосибирске.

Певица Пелагея начала музыкальную карьеру еще в детстве. Ради учебы она рано переехала из Новосибирска и продолжила образование в музыкальной школе при Гнесинке.

Истории известных новосибирцев показывают, что даже будущие звезды когда-то были обычными школьниками со своими увлечениями, мечтами и трудностями.