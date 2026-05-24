«Иванушки» собрали гигантскую очередь у «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Вечер 24 мая у «Сибирь-Арены» в Новосибирске выдался по-настоящему ажиотажным. Огромная очередь растянулась на сотни метров до открытия дверей — фанаты «Иванушек International» начали собираться у спорткомплекса ещё с раннего утра. Многие приехали из соседних городов, чтобы занять места поближе к сцене. В толпе можно было увидеть и тех, кто вырос на хитах 90-х, и молодёжь с плакатами «30 лет в сердце». Билеты на юбилейное шоу, по словам поклонников, разобрали за несколько дней до концерта, и теперь новосибирцы готовятся к двухчасовому путешествию в эпоху «Тополиного пуха» и «Туч». Организаторы рекомендуют прибывать заранее и иметь при себе электронные или распечатанные билеты для быстрого прохода через контроль. Само выступление начнётся в 18:30 и обещает не только ностальгический сет-лист, но и яркое световое шоу.