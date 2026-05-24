82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 20:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
24 мая, 20:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 18:35
общество

«Иванушки» собрали гигантскую очередь у «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Подпишитесь на Telegram-канал

Вечер 24 мая у «Сибирь-Арены» в Новосибирске выдался по-настоящему ажиотажным. Огромная очередь растянулась на сотни метров до открытия дверей — фанаты «Иванушек International» начали собираться у спорткомплекса ещё с раннего утра. Многие приехали из соседних городов, чтобы занять места поближе к сцене. В толпе можно было увидеть и тех, кто вырос на хитах 90-х, и молодёжь с плакатами «30 лет в сердце». Билеты на юбилейное шоу, по словам поклонников, разобрали за несколько дней до концерта, и теперь новосибирцы готовятся к двухчасовому путешествию в эпоху «Тополиного пуха» и «Туч». Организаторы рекомендуют прибывать заранее и иметь при себе электронные или распечатанные билеты для быстрого прохода через контроль. Само выступление начнётся в 18:30 и обещает не только ностальгический сет-лист, но и яркое световое шоу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max
Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.