Осторожно, ЕГЭ: мошенники атакуют выпускников перед экзаменами

Минпросвещения России предупредило о новой волне обмана, нацеленной на школьников. В преддверии основного периода ЕГЭ, который стартует 1 июня, аферисты звонят и рассылают сообщения от имени чиновников, учителей или работников экзаменационных комиссий.

Если выпускник сообщит секретный код или перейдёт по вредоносной ссылке, мошенники получат доступ к его личному кабинету. А через него — к электронному дневнику, порталу «Госуслуги» и даже к банковским приложениям. Последствия могут быть самыми серьёзными: от кражи персональных данных до списания денег.

В Минпросвещения подчёркивают: ведомство никогда не запрашивает подтверждение личных данных по телефону. При любом подозрительном звонке нужно:

· немедленно прекратить разговор;

· самостоятельно перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию, чтобы проверить информацию;

· сообщить о случившемся в полицию.

Основной период начнётся 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни запланированы с 22 по 25 июня. А 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов.