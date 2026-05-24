сегодня 18:30
общество

Тысячи новосибирцев прошли Крестным ходом: азбука Кирилла и Мефодия объединила поколения

Сегодня, 24 мая, Новосибирск стал одним из центров празднования Дня славянской письменности и культуры. По центральным улицам города прошёл Крестный ход, собравший священнослужителей, прихожан, представителей общественных организаций и учащихся воскресных школ. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

День славянской письменности и культуры неразрывно связан с именами святых Кирилла и Мефодия. Именно созданная ими азбука легла в основу славянских языков и дала мощный импульс развитию православной культуры и письменности. Без этого исторического события невозможно представить ни русскую литературу, ни образование, ни саму идентичность.

В этом году праздник обрёл дополнительную смысловую глубину — он проходит в Год единства народов России. Как подчеркнул Максим Кудрявцев, страна развивается как многонациональное государство, опирающееся на общую русскую культуру, язык и духовные ценности. Крестный ход в Новосибирске стал наглядным воплощением этой идеи: в нём участвовали люди разного возраста и социального положения, объединённые общим наследием.

В Новосибирской области власть и церковь действуют сообща, чтобы сохранить преемственность поколений и передать молодёжи традиционные ценности. Ключевую роль в этом играет Новосибирская епархия под руководством митрополита Новосибирского и Бердского Варфоломея.

Просветительская работа епархии — это не только богослужения, но и деятельность воскресных школ, лекции, издательские проекты и работа с молодёжью. Именно такие усилия, по мнению мэра, помогают новосибирцам оставаться с собственной историей и культурой, несмотря на все вызовы современности.

Сегодняшний Крестный ход стал не просто религиозной церемонией, а публичным актом уважения к языку, письменности и тем, кто передал их нам через века.

