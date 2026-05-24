сегодня 04:00
общество

В Новосибирске ожидаются проливные дожди в последнюю неделю мая

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
Жителей Новосибирска ждет резкое ухудшение погоды в последнюю неделю мая.

По прогнозам синоптиков, почти каждый день в городе будут идти дожди, а к пятнице возможны грозы и сильные ливни.

В понедельник, 25 мая, температура воздуха составит около +13 градусов днем. Со вторника начнется потепление. Уже 26 мая столбики термометров поднимутся до +21, а к середине недели — до +26 и +27 градусов.

При этом сухой погоды ждать не стоит. Со вторника по четверг прогнозируются затяжные осадки. Самым ненастным днем может стать пятница, 29 мая. Синоптики ожидают грозу, дождь и усиление ветра. Несмотря на осадки, ночные температуры останутся достаточно высокими — от +10 до +16 градусов.

По предварительным данным, дождливая погода сохранится и в начале июня.

Игорь Кириченко
Журналист

