В Новосибирске прошёл крестный ход в День славянской письменности и культуры: 30 кадров вдохновляющего события

24 мая 2026 года по улицам Новосибирска прошёл крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Торжество посвящалось памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, подаривших славянским народам азбуку и заложивших основы письменности.

Молитвенное шествие стартовало в полдень от Вознесенского кафедрального собора на Советской, 91. Маршрут верующих пролегал до Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского с остановкой возле Часовни во имя святителя Николая Чудотворца.

Колонну участников возглавили священнослужители Новосибирской митрополии, к которым присоединились представители городской и областной власти, активисты общественных объединений, воспитанники патриотических и воскресных школ при православных храмах региона. Среди участников шествия были мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Самые запоминающиеся моменты этого масштабного события собраны в нашем фоторепортаже.