«Вашу квартиру отключат завтра»: мошенники наживаются на сезонных отключениях горячей воды

С началом летнего сезона, когда в российских городах традиционно отключают горячую воду для профилактических работ, активизировались злоумышленники. Они массово рассылают гражданам фальшивые сообщения якобы от коммунальных служб — с требованиями перейти по ссылке, оплатить «переустановку счётчика» или скачать график отключений.

В мессенджерах, СМС и даже в чатах жилых домов появляются сообщения примерно такого содержания: «В связи с ремонтными работами подача горячей воды будет прекращена. Чтобы узнать точное время и подать заявку на перерасчёт, перейдите по ссылке». Или: «Для повторного подключения необходимо оплатить сбор в размере 500 рублей — кнопка ниже».

На самом деле за ссылкой скрывается фишинговый сайт, который либо крадет логины, пароли и данные банковских карт, либо заражает устройство вредоносным ПО.

«Ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях», — подчеркнул депутат.

По информации «Царьград +» и «Радио 1», аферисты используют два основных сценария:

1. Фишинг под видом уведомления — жертву просят оплатить услугу (например, «внеплановую проверку труб» или «возобновление подачи воды») или авторизоваться через «Госуслуги». В результате мошенники получают доступ к личному кабинету и списывают деньги.

2. Вредоносные файлы — под видом документов с ответами или графиками отключений злоумышленники присылают либо файлы-пустышки, либо программы-шпионы, которые крадут данные с компьютера или смартфона.

Эксперты и официальные лица рекомендуют игнорировать любые ссылки из подозрительных рассылок. Узнавать о сроках отключения горячей воды и проводить какие-либо платёжные операции можно только через:

· официальный сайт и приложение вашей управляющей компании;

· сайт городской администрации или местного водоканала;

· единую систему ГИС ЖКХ (доступна через «Госуслуги»);

· диспетчерские службы вашего района по стационарному телефону (номер лучше взять из платёжки, а не из СМС).

Если вам пришло сообщение об отключении воды со ссылкой или просьбой оплатить что-то — это на 99% мошенники. Не переходите по ссылке, не скачивайте файлы и не передавайте личные данные. Лучше самостоятельно позвоните в свою УК по номеру из квитанции и уточните, действительно ли планируются работы. Один звонок может уберечь вас от потери денег и личной информации.