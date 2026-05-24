Ветераны СВО отправились в тур по Сибири с вокзала Новосибирск-Главный

С железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный накануне стартовал специальный рейс туристического поезда «Сибирь здесь», организованный в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!». Участие в торжественной церемонии запуска принял заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.

Он акцентировал внимание на том, что забота об участниках специальной военной операции, их семьях и формирование комфортных условий для восстановления ветеранов остаётся приоритетной общей целью. Константин Хальзов рассказал, что защитников Родины и их родных ожидает незабываемое странствие по ключевым городам Сибирского федерального округа, насыщенное впечатлениями и запоминающимися экскурсиями. Подобные путешествия дарят ветеранам и их близким позитивные эмоции, которые сохранятся в памяти надолго и ускорят процесс возвращения к мирной жизни. Он также добавил, что непосредственно в Новосибирске приезжим из девяти регионов России уже подготовили обширную культурную программу.

Впечатлениями поделился и ветеран СВО Максим Лобутин, ставший участником проекта. Он рассказал, что, хотя провёл в Новосибирске почти всю жизнь, экскурсия открыла для него город с совершенно незнакомой стороны. Военнослужащий выразил признательность фонду «Защитники Отечества», ветеранскому сообществу и Российским железным дорогам за шанс отправиться в дорогу вместе с семьёй, назвав такое путешествие отличным способом реабилитации и семейного отдыха.

Маршрут состава пролегает через крупнейшие города Сибирского федерального округа. Пассажиров ждёт насыщенная программа: экскурсии, погружение в местную культуру и знакомство с традициями каждого региона. Уже сегодня участники тура прибудут в Красноярск.