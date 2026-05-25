До +32 и штормовой ветер: синоптики пообещали новосибирцам тропическую жару с грозами

По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, полученной от Сибирского управления Росгидромета, в последние дни мая и первые дни июня погода в Новосибирской области резко изменится. Воздух прогреется до +32 градусов. Вместе с тропической жарой ожидается рост циклонической активности — ветер может усиливаться до 15 метров в секунду, вероятны ливни с грозами и град.

Из-за таких погодных условий риск лесных пожаров остаётся высоким, а на отдельных территориях достигает чрезвычайного уровня — четвёртого и пятого классов.

На утро 25 мая в регионе зарегистрировали 38 возгораний в лесах, которые охватили 2092 гектара. Предварительная сумма ущерба — 1,6 миллиона рублей. Из них 312 тысяч ушло на ликвидацию огня, ещё 1,3 миллиона составил вред, нанесённый лесному фонду. По статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях оштрафовали 68 человек. Общая сумма штрафов — 175 тысяч рублей, фактически взыскано 90 тысяч.

Жителям области напоминают о необходимости строго соблюдать противопожарные правила в лесах. В минприроды подчеркнули, что в жаркую, ветреную погоду и при высокой грозовой активности даже крошечный источник огня может обернуться катастрофой. Информацию о лесном пожаре можно передать по телефону региональной диспетчерской службы (383) 200-10-35 или по единому номеру лесного хозяйства 8 (800) 100-94-00.

