вчера 16:20
общество

На ТЭЦ-5 в Новосибирске запустили новую систему отгрузки золы за 290 миллионов

На ТЭЦ-5 в Новосибирске начала работать новая система отбора и отгрузки золы-уноса. На станции также построили современный силос для хранения продукта сгорания угля. На реализацию проекта направили 290 миллионов рублей.

В компании сообщили, что обновление упростило логистику и ускорило поставки золы предприятиям строительной отрасли.

Сейчас система принимает золу с двух котлов. До конца октября к ней подключат еще четыре. Новый силос позволяет хранить материал и отгружать его в нужный момент, когда появляется высокий спрос.

Раньше станция сталкивалась с сезонной проблемой. Летом строительные компании закупают больше золы, но в этот период нагрузка на ТЭЦ снижается. Теперь невостребованный материал можно накапливать и отправлять потребителям позже.

По расчетам энергетиков, объем поставок золы-уноса вырастет с 90 до 120 тысяч тонн в год. Дальнейшие показатели будут зависеть от ситуации на строительном рынке и загрузки станции летом.

Главным покупателем золы остается компания «Технониколь». Материал используют на производстве гидроизоляции в Юрге. Также продукцию ТЭЦ-5 закупают производители бетона, ЖБИ и газобетона в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.

