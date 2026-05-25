Суд рассмотрит апелляцию академика Асеева по делу о выселении из коттеджа в Академгородке в Новосибирске

Новосибирский областной суд 16 июня рассмотрит апелляцию академика Александра Асеева, который оспаривает решение о выселении его семьи из коттеджа Сибирского отделения Российской академии наук в Академгородке. Учёный требует закрепить за его семьёй право пользования жильём по договору социального найма. Он утверждает, что другого жилья у них нет, поскольку свою квартиру он передал СО РАН.

В феврале 2026 года Советский районный суд постановил освободить дом на улице Мальцева. Ранее приватизация этого здания была признана незаконной. В 2021 году Асеева обвинили в мошенничестве: по версии следствия, он организовал ремонт коттеджа за счёт СО РАН, а затем оформил его на дочь, проживавшую во Франции. В 2023 году суд признал академика виновным и назначил ему четыре года условно и штраф в размере 500 тысяч рублей.

14 мая Новосибирский областной суд утвердил решение об изъятии земельного участка под коттеджем у дочери Асеева.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске оставил в силе решение о выселении семьи академика Асеева.