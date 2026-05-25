Суд в Бердске отказался восстанавливать уволенного директора спортотдела

Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел иск бывшего директора МКУ «Отдел физической культуры и спорта» к администрации города.

Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Экс-руководитель просил отменить постановление об увольнении и вернуть его на прежнюю должность. В иске он указал, что возглавлял учреждение с августа 2022 года. В ноябре 2025 года его уволили по решению главы Бердска.

После изучения материалов дела суд отказал в удовлетворении требований. Решение об увольнении осталось в силе.