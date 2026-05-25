Трое жителей Искитима похитили у контрактников СВО более 3,5 млн рублей

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о хищении денег с банковских счетов. Перед судом предстанут трое жителей Искитима в возрасте от 22 до 31 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По версии следствия, фигуранты находили людей без определённого места жительства, а также тех, кто вёл асоциальный образ жизни. Войдя в доверие, они убеждали их заключить контракты о прохождении службы в зоне специальной военной операции. Под предлогом помощи злоумышленники получали доступ к банковским картам потерпевших, а когда на счета начинали поступать выплаты – похищали деньги.

Полицейским удалось установить причастность обвиняемых к пяти эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на кражу и краже в особо крупном размере. Материалы направлены в Бердский городской суд для рассмотрения по существу. Все трое фигурантов заключены под стражу.