Умер выдающийся новосибирский кардиохирург Иосиф Бравве

В Новосибирске на 87-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Иосиф Юрьевич Бравве. Об этом сообщили 25 мая.

Он был известным кардиохирургом, учёным и заслуженным врачом России. Его считают одним из ключевых представителей новосибирской школы кардиохирургии.

Иосиф Бравве был учеником и соратником академика Евгения Мешалкина. С 1969 года его работа была связана с развитием кардиохирургии. Он основал направление в Новосибирском областном кардиодиспансере и провёл тысячи операций пациентам с заболеваниями сердца.

Профессор разработал оригинальную методику операции на открытом сердце при закрытии незарощенного артериального протока. Он также участвовал в создании кардиохирургической помощи в ряде регионов России и за рубежом, включая Красноярск, Смоленск и Узбекистан.

Кроме практической работы, Бравве возглавлял кафедру хирургических болезней педиатрического факультета Новосибирского государственного медицинского университета. Он подготовил множество врачей и стал наставником для нескольких поколений специалистов.

Прощание с профессором состоится 27 мая в Новосибирске.