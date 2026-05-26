В Новосибирской области за 16,6 миллиона рублей купят парашютную вышку для детей

В Новосибирской области ищут подрядчика для поставки парашютной вышки. Оборудование предназначено для областного центра развития творчества детей и юношества. Заказчиком выступает государственное автономное учреждение дополнительного образования региона. Начальная цена контракта — 16,6 миллиона рублей.

Участвовать в закупке могут только представители малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 29 мая 2026 года.

Согласно технической документации, высота прыжковой площадки должна составлять 20 метров, а общая высота конструкции вместе с громоотводом — не менее 32 метров. Вышку планируют использовать для практических занятий: развития волевых качеств, отработки навыков отделения от платформы, действий в воздухе и правильного приземления будущих парашютистов. Основание сооружения рассчитают индивидуально и заглубят.

Поставляемое оборудование должно быть новым, с гарантией не менее пяти лет и расчётным сроком службы от 20 лет. Место монтажа определят позже по генеральному плану.

