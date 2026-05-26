Более 145 тысяч жителей Новосибирской области выбрали объекты для благоустройства

В Новосибирской области продолжается Всероссийское голосование за общественные пространства, которые обновят в следующем году. На данный момент в нём приняли участие более 145 тысяч жителей региона.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров сообщил, что наиболее активно голосуют жители рабочих посёлков Краснозёрское, Маслянино, Сузун и Линево, а также городов Черепаново и Карасук.

В Новосибирске лидером стал Сквер Героев Отечества. За него отдали голоса 11,7 тысячи человек. На втором месте находится Сквер «Нарымский» с 8,4 тысячи голосов. Третью позицию занимает Сквер «Троицкий» с 8,3 тысячи.

Всего в регионе представлено 81 общественное пространство. Среди них парки, скверы, набережные и спортивные площадки. В Новосибирске на выбор вынесено 27 территорий.

По итогам голосования выберут три объекта с наибольшим числом голосов. Их благоустроят в первую очередь.

Принять участие могут жители старше 14 лет. Голосование проходит на официальной платформе федерального проекта.