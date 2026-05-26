Для совместных накоплений «на мечту» федеральный банк предложил создавать «семейную копилку»

По результатам недавнего опроса ВТБ, 43% респондентов рассматривают совместные накопления как возможность реализовать семейную мечту, при этом 15% россиян не хватает для совместных накоплений удобного финансового инструмента.

Поддерживая стремление клиентов совместно копить на важные цели, ВТБ запустил семейный накопительный счет, который упростит управление семейным бюджетом.

«Клиентам, которые хотят совместно накопить на крупные покупки, часто не хватает инструмента для этого. Копить отдельно не всегда удобно, поэтому мы запустили «Семейную копилку», с помощью которой вся семья сможет внести свой вклад в общее дело. Процесс накопления на мечту превращается в интересное семейное приключение», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.